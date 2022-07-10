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Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

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Фото: Global Look Press/Nord Stream AG
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Канцлер Германии Олаф Шольц положительно отнесся к решению властей Канады вернуть газовую турбину для трубопровода «Северный поток».

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«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», — приводит слова немецкого канцлера издание Welt.

Ранее утром 10 июля агентство Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона заявило, что Оттава передаст Берлину турбину для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России.

The Globe and Mail со ссылкой на источник сообщил о переговорах между Канадой, ФРГ и Украиной по вопросу возвращения турбин. Сотрудники украинского посольства в Оттаве выразили надежду на то, что правительство Канады обеспечит полную целостность текущего санкционного режима.

Также «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Киев раскритиковал решение Оттавы по поводу возможного исключения из санкционного списка против России турбины для российского газопровода «Северный поток – 1», назвав его «необоснованным и опасным». Там выразили мнение, что Москва якобы обладает всеми необходимыми мощностями для наращивания темпов прокачки газа и без новой турбины.

До этого, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Он отметил, что турбину надо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля. Как уточнил Хабек, ФРГ необходимо заполнить газохранилища, это важно не только для Германии, но и для европейского рынка.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал, что в Европе наблюдаются кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.

Ранее, 24 июня, министр экономики Германии выразил опасение, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Это приведет к катастрофическим последствиям, поскольку прервутся все рыночно-экономические процессы.

Как стало известно 16 июня, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток».

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