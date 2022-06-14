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«Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» до 100 млн куб. м

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Об этом «Газпром» заявил во вторник 14 июня.

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Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Также на решение о сокращении режима работы повлияли выработка межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и выявленные технические неисправности двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности.

В результате на «Портовой» могут быть использованы только три ГПА, обеспечивающие поставку 100 млн куб. м.

Накануне сообщалось, что 11 июля пройдет плановая ежегодная инспекция «Северного потока», из-за которой поставка газа остановится на две недели. На данный момент энергобезопасность газоснабжения Германии полностью обеспечена.

28 мая на Украине предложили остановить подачу газа по «Северному потоку – 1». С таким обращением выступил генеральный директор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По мнению Макогона, эта мера необходима для обеспечения безопасности Украины, а также газотранспортной системы страны.

12 мая Siemens объявил об уходе с российского рынка. Организация приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельности компании в РФ, в частности, на железнодорожное обслуживание и ремонт.

Днем ранее Министерство экономики Германии заявило о «смерти» «Северного потока – 2» из-за начавшейся спецоперации по защите жителей Донбасса. Так глава ведомства Аннике Айхорн прокомментировала возможность активации трубопровода, построенного в сентябре 2021 года.

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