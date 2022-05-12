Siemens заявила об уходе с российского рынка

Немецкий концерн Siemens уходит с российского рынка. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила сама компания.

Организация приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельности компании в РФ, в частности, на железнодорожное обслуживание и ремонт.

CEO компании Роланд Буш отметил, что Siemens организует упорядоченный выход с российского рынка.

«Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», — подчеркнул глава Siemens.

Сейчас Siemens осуществляет операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 году компания осуществила spin off, после которого ею было выделено энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2021 г. Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%).

Так, в Российской Федерации представлены две отдельные компании — Siemens и Siemens Energy.

На территории РФ у Siemens и группы «Синара» работает совместная фирма ООО «Уральские локомотивы», занимающаяся выпуском серий грузовых магистральных электровозов постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 «Синара» и с асинхронным 2ЭС10 «Гранит», а также электрички «Ласточка» и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

В Siemens причину ухода связывают с введенными Западом санкциями на фоне военной спецоперацией по защите мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. По этой же причине российских рынок покинуло множество других международных компаний.

Так, 22 апреля шведская компания Essity, поставляющая в Россию такие бренды как Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA, объявила об уходе с российского рынка из-за «ухудшения условий ведения бизнеса». Помимо этого, приостановили деятельность в РФ Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's и другие.

За несколько дней до начала спецоперации ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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