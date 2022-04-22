Производитель Zewa, Libresse и Libero уходит из России

Шведская компания Essity, поставляющая в Россию такие бренды, как Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA, покидает российский рынок из-за «ухудшения условий ведения бизнеса».

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — пояснил руководитель компании Магнус Грот в комментарии к отчету за первый квартал текущего года.

Грот предупредил, что цены на товары компании вырастут.

«Мы существенно подняли цены, и в ближайшие кварталы будет произведено дальнейшее увеличение. Кроме того, мы договорились о повышении цен с клиентами в Европе, чтобы компенсировать резкое увеличение стоимости энергии», — сказано в его сообщении.

Essity — международная компания со штаб-квартирой в Стокгольме. В РФ она появилась в 1994 году. Здесь действуют три фабрики, всего в российском подразделении трудоустроены 1300 сотрудников. По итогам прошлого года объем продаж Essity в Российской Федерации составил около $29,5 млн, то есть 2% от общего оборота.

Корпорация занимается производством продукции для личной гигиены: детские подгузники Libero, средства женской гигиены Libresse, продукция для защиты при недержании TENA, туалетная бумага, бумажные полотенца, платки и салфетки Zewa и Tork, антисептические гели для рук и мыло.

21 апреля производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble (P&G) опроверг полный уход с российского рынка. Американская компания заявила, что адаптирует бизнес в соответствии с меняющейся обстановкой.

16 апреля стало известно, что французская косметическая компания L'Occitane закрывает все магазины и интернет-магазины в России. Отмечалось, что в целях поддержки российских сотрудников им продолжат выплачивать зарплату. Кроме того, заработная плата будет выплачиваться сотрудникам дистрибьюторского партнера компании на Украине. L'Occitane является розничным продавцом товаров для тела, лица, волос, ароматов, а также товаров для дома.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, в настоящее время о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявило около 750 иностранных компаний. Среди них: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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