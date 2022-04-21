Procter & Gamble опровергла полный уход с российского рынка

Американская компания Procter & Gamble (P&G) опровергла полный уход с российского рынка из-за санкций. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены заявил, что адаптирует бизнес в соответствии с меняющейся обстановкой, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 21 апреля.

«Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность», — рассказали в Procter & Gamble.

Ранее в четверг Reuters со ссылкой на отчет компании сообщило о возможном уходе с российского рынка Procter & Gamble. Такое решение могло бы быть принято из-за санкций, проблем с поставками, денежно-кредитного регулирования и ограничений, наложенных на фининституты. По данным агенства, в компании в России работает около 2,5 тыс. человек. P&G владеет брендами Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B и др.

В марте компания заявляла о прекращении инвестиций в российский сегмент своего бизнеса и сокращении перечня продукции, которая экспортируется в РФ.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, в настоящее время о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявило около 750 иностранных компаний. Среди них: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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