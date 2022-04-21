Компания Procter & Gamble заявила о возможном уходе из России

Американская компания Procter & Gamble допустила, что будет не в состоянии вести дела в России из-за санкций, проблем с поставками, денежно-кредитного регулирования и ограничений, наложенных на фининституты. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что фактором в принятии решения является воздействие спецоперации России по защите Донбасса на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов, пишет сайт kp.ru. Представители компании отметили, что до начала спецоперации бизнес Procter & Gamble в России и на Украине приносил ей от 1,5% до 2% чистой выручки и глобальной прибыли, отмечает телеканал «360».

В марте P&G заявляла о прекращении инвестиций в российский сегмент своего бизнеса и сокращении перечня продукции, которая экспортируется в Россию. В то же время P&G продолжает поддерживать российских сотрудников, сообщает телеканал «Звезда».

Как напоминает «Ридус», Procter & Gamble производит такие известные бренды, как стиральные порошки Tide и Ariel, средства по уходу за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med и другие.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, на данный момент около 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

На прошлой неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний «находятся в формате решений», при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.

Иностранные компании приостанавливают сотрудничество с РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.