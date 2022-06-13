Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции

11 июля начнется плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток – 1», из-за этого снизится объем закачиваемого в хранилища Германии газа. Об этом 13 июня говорится в докладе, который опубликовало на своем сайте Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Во время инспекции по трубопроводу не сможет поставляться газ на срок до двух недель», — отметили в ведомстве.

По данным агентства, энергобезопасность газоснабжения Германии полностью обеспечена. Хранилища заполнены на 54,22%, что больше, чем в июне 2015, 2017, 2018 и 2021 годов, уточняет «Газета.Ru».

В конце мая генеральный директор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, его компания совместно с «Нафтогазом» обратились к властям Германии с предложением остановить работу «Северный поток – 1». По его словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности Украины, а также газотранспортной системы страны.

Он уточнил, что до начала военной спецоперации России по защите Донбасса «Северный поток – 1» работал на условиях «исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу», однако теперь, по его словам, этих оснований больше нет.

Как рассказал руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников в беседе с «Известиями», если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу, то страны Евросоюза смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода «Северный поток – 2».

В противном случае подача российского газа в Европу может упасть на 40%.

В мае представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила о фактически смерти этого проекта после начала российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Она также отметила, что газоснабжение Германии является стабильным.