В минэкономики ФРГ заявили о смерти «Северного потока - 2»

Проект «Северный поток – 2» (СП-2) фактически умер после начала российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Об этом 11 мая заявила на брифинге представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн, комментируя возможность активации трубопровода.

«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами, можем их повысить. А «Северный поток – 2» <...> по сути, мертв», — заявила она.

Айхрон также отметила, что газоснабжение Германии является стабильным. По ее словам, газохранилища ФРГ заполняются непрерывно, уровень заполненности сейчас составляет 38,6%.

8 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что отказ Запада от СП-2 привел к стремительному росту цен на газ на европейском рынке. Он также подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода «отвечал бы интересам как России, так и Европы».

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

На следующий день стало известно, что президент США Джо Байден ввел рестрикции против компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Он подчеркнул, что этот шаг является еще одной частью первоначального транша санкций против России.

Тогда американский лидер добавил, что президент РФ Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии. Он также поблагодарил Шольца за тесное партнерство.

Также 23 февраля германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по СП-2 на фоне угрозы санкций.

Кроме того, 1 марта в Европе заявили о необходимости Nord Stream 2 объявить себя банкротом. В тот же день агентство Reuters сообщило, что Nord Stream 2 рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве из-за наложенных на Россию санкций со стороны Запада. Однако на следующий день в компании не подтвердили сообщения о банкротстве. При этом там отметили, что был распущен персонал из-за антироссийских санкций. А 11 мая стало известно, что швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 до 10 сентября.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.

Страны Запада усилили санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения Донбасса.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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