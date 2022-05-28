На Украине предложили Германии остановить «Северный поток – 1»

Генеральный директор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, его компания совместно с «Нафтогазом» обратились к властям Германии с предложением остановить работу газопровода «Северный поток – 1». Об этом в пятницу, 27 мая, передает украинское агентство УНИАН.

«Оператор ГТС Украины» вместе с «Нафтогазом» направили обращение в Министерство экономики Германии относительно остановки «Северного потока – 1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению Макогона, эта мера необходима для обеспечения безопасности Украины, а также газотранспортной системы страны.

Он уточнил, что до начала военной спецоперации России по защите Донбасса «Северный поток – 1» работал на условиях «исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу», однако теперь, по его словам, подобных оснований больше нет.

19 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировали планы по запуску «Северного потока – 2», отметив, что в нынешних условиях было бы бесперспективно возлагать надежды на запуск газопровода. Также он отметил недальновидность западных партнеров по вопросу проекта.

Кроме того, в этот день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что энергетическая безопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах. В Европе, между тем, начинается энергетический кризис, который может усугубиться к концу года или в 2023 году.

11 мая стало известно, что суд кантона Цуг (Швейцария) приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока 2» (СП-2) Nord Stream 2 на четыре месяца — до 10 сентября текущего года.

Между тем, представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн уже заявила о фактически смерти проекта после начала российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Она также отметила, что газоснабжение Германии является стабильным.

Накануне Оператор ГТС Украины (ОГТС) сообщил, что со среды прекращает транзит газа в Европу через «Сохрановку». Оператор отметил, что наступили «форс-мажорные обстоятельства», которые якобы делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и пограничную компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России.

Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников в беседе с «Известиями» рассказал, если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу, то страны Евросоюза смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода «Северный поток – 2». В противном случае подача российского газа в Европу может упасть на 40%.