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В Кремле прокомментировали планы по запуску «Северного потока – 2»

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Фото: Global Look Press/Imago Images/Pius Koller
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В нынешних условиях было бы бесперспективно возлагать надежды на запуск «Северного потока – 2». Об этом 19 мая сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что инфраструктура готова и «какое-то время пролежит в рабочем состоянии на дне моря».

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«В нынешних условиях было бы опрометчиво и бесперспективно возлагать надежды (на запуск), учитывая недальновидную позицию наших партнеров по проекту и прежде всего Германии. Это тот проект, в котором Европа будет нуждаться, что бы она не говорила. Дальше посмотрим, пока никаких надежд», — сказал он.

Ранее 19 мая российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2» в ближайшее время вряд ли будет запущен. Он напомнил, что проект заморозили по политическим мотивам и по той же причине его вряд ли введут в строй.

Вице-премьер также отметил, что потребность в проекте есть среди европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе. По его мнению, в будущем газопровод будет востребован.

14 мая посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что со временем к проекту газопровода «Северный поток – 2» вернутся. По его словам, технически проект завершен, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Он пояснил, что в любой момент начаться поставка топлива в инфраструктуру Германии. В то же время в министерстве экономики Германии заявили, что проект фактически умер после начала спецоперации по защите Донбасса.

Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников в беседе с «Известиями» рассказал, если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу, то страны Евросоюза смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода «Северный поток – 2». В противном случае подача российского газа в Европу может упасть на 40%.

1 марта в Европе заявили о необходимости Nord Stream 2 (оператор «Северного потока – 2») объявить себя банкротом. В тот же день агентство Reuters сообщило, что Nord Stream 2 рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве из-за введенных против РФ санкций. Однако на следующий день в компании не подтвердили сообщения о банкротстве. 11 мая стало известно, что швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 до 10 сентября.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод проходит от России до ФРГ по дну Балтийского моря. Протяженность — более 1200 км.

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