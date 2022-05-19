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Новак спрогнозировал судьбу «Северного потока-2»

Вице-премьер Новак: «Северный поток-2» в ближайшее время вряд ли запустят, но он будет востребован
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhardt
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Газопровод «Северный поток-2» в ближайшее время вряд ли будет запущен по политическим причинам. Об этом заявил в четверг, 19 мая, российский вице-премьер Александр Новак.

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Он напомнил, что проект заморозили по политическим мотивам — и по той же причине его вряд ли введут в строй. При этом, он по-прежнему остается востребованным в Европе.

«Но в то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе. В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен», — сказал Новак на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Он также подчеркнул, что Европа не сможет в один момент отказаться от российских нефти и газа, так как у России достаточно большая доля на энергетическом рынке в регионе. РФ поставляет порядка 40 процентов газа от общего потребления Европы, а еще около 20-25% поставок нефти и нефтепродуктов.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе заговорили об эмбарго на российские энергоресурсы. В частности, 22 февраля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поручил министерству экономики страны остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен по дну Балтийского моря от России до ФРГ с целью прямых поставок газа в Европу. Однако против проекта активно выступают США, вводя против него санкции. Из-за ограничений Россия вынуждена собственными силами достраивать газопровод.

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