Нефтесервис под гнетом санкций: как отрасль решает проблему импортозамещения

Импортозамещение, ставшее очевидно необходимым после введения странами Запада очередных санкций против России, идет не теми темпами, которых требует ситуация, считают многие эксперты. Со сложностями столкнулись автомобильная и авиационная промышленность, машиностроение, нефтегазовая и целый ряд других отраслей. О том, что происходит, в частности, нефтесервисном секторе, в материале «Известий».

Не заместили импорт

«Программа импортозамещения провалена полностью. Ничего нет, кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — написал глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сенатору возразил, отметив, что невыполненные планы есть, но «все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя».

Между тем, ситуация действительно непростая. На фоне введения антироссийских санкций поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Западные производители уходят с отечественного рынка. Большинство российских производителей использует импортное сырье и комплектующие, и найти новых поставщиков сложно.

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Нефтесервисный сектор не стал исключением

— В конце февраля Евросоюз объявил о запрете продавать, поставлять, передавать или экспортировать в Россию товары и технологии, подходящие для использования в нефтепереработке, — говорит эксперт института финансово-инвестиционных технологий, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Позднее ЕС расширил ограничения на поставки в Россию оборудования и технологий для добычи и переработки нефти и производства СПГ. Подсанкционным стал широкий спектр технологий и оборудования, включая нефтесервисное. Санкции коснулись всей нефтесервисной сферы, включая проведение безостановочного ремонта на газопроводах.

Один из ключевых подрядчиков «Газпрома» по выполнению этого вида работ — ООО «Сервисная Компания ИНТРА», как пишет Lenta.ru, уже уведомила заказчика о высоких рисках срыва текущих и будущих контрактов, поскольку может лишиться возможности «своевременно и качественно производить ремонт и регламентное техническое обслуживание иностранного оборудования с использованием оригинальных запасных частей».

— Я не знаком с ситуацией вокруг «СК ИНТРА», но если сама компания говорит о высоких рисках срыва работ на газопроводах, то значит, у нее действительно в обозримой перспективе не будет возможности проводить регламентное техническое обслуживание иностранного оборудования, — рассуждает эксперт по недропользованию и геологии Научно-технического совета Минприроды Андрей Иванов.

Плохие прогнозы

Чем грозит негативное развитие ситуации? Эксперты сходятся в одном — это отразится безопасности газопроводов.

— Для обеспечения требуемого качества и безопасности работ по врезке под давлением необходимо регулярно проводить регламентное техническое обслуживание оборудования, а оно у нас иностранного производства. Насколько его хватит без должного обслуживания, сказать сложно, но в любом случае речь идет о месяцах, может быть, до конца года. А дефицит оригинальных запасных частей нефтесервисные компании уже начинают испытывать. Отсюда и возможные риски, как срывов ремонтных работ, так и собственно аварий на нефтегазопроводах, — говорит Сергей Суверов.

Для ремонтных работ по врезке под давлением «ИНТРА» использует оборудование компании Furmanite (Великобритания), произведенное в США, с ним и возникли проблемы после введения санкций. По словам Андрея Иванова, если сервисная компания столкнется с нехваткой оригинальных запасных частей, оборудование просто нельзя будет использовать.

— Отсюда и возможные риски аварий на объектах Газпрома и дочерних предприятий газовой компании. Судя по апрельскому пожару, случившемуся в одном из производственных цехов «ИНТРАФИТА», компания уже начала испытывать дефицит иностранного масла для закаливания вследствие санкций, — говорит эксперт.

В целом, несмотря на сложившуюся ситуацию с конкретным подрядчиком, обеспечение безопасной транспортировки газа — это задача газовой монополии, уверен Иванов.

— Во избежание рисков аварий на газопроводах «Газпрому» целесообразно было бы более активно включиться в решение проблемы импортозамещения иностранного нефтесервисного оборудования, — подчеркивает он. — Но даже получив отечественные аналоги, быстро предложить рынку требуемые объемы затруднительно. Кроме того, необходимо наладить новые деловые связи, провести технологические и технические согласования, испытания.

И это, по мнению эксперта, касается не только нефтесервиса: на фоне усиления санкций видны слабые результаты реализации программы импортозамещения, как таковой.

Где выход?

Действительно, импортное оборудование, находящееся в собственности компании, используется в работах по врезке и перекрытию трубопроводов под давлением «в соответствии с жесткими требованиями ПАО "Газпром"», говорится в ответе компании «ИНТРА» на запрос «Известий. На данный момент техническое обслуживание оборудования проводится «строго в соответствии с установленными регламентами», добавили в компании, не уточнив, когда последний раз проводилось обслуживание.

По данным компании, оно проводится в несколько этапов: после завершения каждой работы на объекте, годовое, трехлетнее, пятилетнее (пред капитальное), десятилетнее (капитальное)». В СК «ИНТРА» также отметили, что проблема с возникновением дефицита запасных частей ее не коснется.

Переходить на оборудование другого импортного производителя «ИНТРА» не планирует. Компания продолжает заниматься разработкой, производством и сертификацией российского оборудования для ПАО «Газпром». В задачах — полное импортозамещение оборудования и расходных материалов для всего спектра задач по врезке на всех предприятиях ТЭК.

«Биржа импортозамещения» в помощь

Конечно, проблема импортозамещения сегодня актуальна не только для нефтесервисного сектора, и последние несколько лет власти уделяют ее решению особое внимание. Более того, обеспечение страны российскими товарами вместо импортных становится важной частью нацбезопасности России. Об этом в своем выступлении на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты» сказал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Импортозамещение сегодня, по словам Мантурова, — это стратегический и безальтернативный вектор развития экономики страны.

Ранее Минпромторг запустил цифровой сервис «Биржа импортозамещения» для помощи российским предприятиям, которые ищут новых партнеров и поставщиков или хотят вывести свою продукцию на новые рынки внутри страны.