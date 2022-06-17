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Дело с трубой: газу в Европе прогнозируют подорожание до $2000

Как это отразится на экономиках западных стран и выиграет ли Россия от роста цен
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Цены на газ в Европе продолжат резкий рост на фоне снижения поставок «Газпрома», в течение месяца стоимость может достичь $2 тыс. за тысячу кубометров, дали прогноз «Известиям» отраслевые эксперты. Биржевая цена голубого топлива в ЕС 16 июня в ходе торгов достигла $1,5 тыс., хотя еще в начале июня составляла меньше $1 тыс., свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Немецкая компания Siemens вовремя не вернула с ремонта газоперекачивающие агрегаты для «Северного потока», что привело к уменьшению российских поставок. Подорожание топлива усилит инфляцию в Европе, считают аналитики. Россия же может увеличить доходы бюджета даже при меньших продажах благодаря взлету цен, подчеркнули специалисты.

Недодали газу

В ближайший месяц цены на газ в Европе могут продолжить расти на фоне снижения поставок «Газпрома» и достичь уровня $2 тыс. за тысячу кубометров, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

На этой неделе мы ожидаем увеличения европейских цен на газ до $1,8 тыс. за тысячу кубометров, а в июле не исключаем их роста выше $2 тыс., — отметили в инвестиционной компании «Фридом Финанс».

В полный спрос
газпром логотип
Фото: REUTERS

Газ в Европе уже значительно подорожал: 16 июня биржевые цены впервые с начала апреля превысили $1,5 тыс. за тысячу кубометров. Еще в начале июня сырье торговалось дешевле $1 тыс.

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Рост цен на газ в Европе, вероятно, будет долгосрочным, так как дефицит топлива на рынке в ближайшее время сохранится, добавили во «Фридом Финанс». Одна из основных причин подорожания — снижение поставок из России.

Крупные европейские компании, такие как австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper, сообщили о получении уведомлений от «Газпрома» о снижении поставок.

Наиболее значимый фактор, влияющий на рост цен на газ, конечно, снижение экспорта «Газпрома». Сначала были наложены санкции на газопровод «Ямал-Европа», а транзит через Украину снизился почти на две трети. Теперь к этому добавились еще и проблемы с оборудованием на «Северном потоке», который ранее был наиболее крупным и стабильным маршрутом поставок, — пояснил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Цены на газ

15 июня «Газпром» сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн кубометров в сутки из-за остановки газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Немецкая компания вовремя не вернула газоперекачивающие агрегаты из Канады, где они находились на ремонте. Концерн заявил, что не может доставить турбину из-за антироссийских санкций этой страны.

Если Siemens и дальше не будет исполнять договор с «Газпромом», можно ожидать полной остановки поставок через «Северный поток», сказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Именно это и вызовет рост цен на голубое топливо в Европе до $2 тыс. за 1 тыс. кубометров, считает эксперт.

В полный спрос
труба газ
Фото: РИА Новости/Стрингер
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По мнению Сергея Кауфмана, на ситуацию также повлияло закрытие на три месяца американского СПГ-терминала. 8 июня стало известно о пожаре на заводе по производству сжиженного природного газа Freeport LNG на берегу Мексиканского залива. Большая часть поставок с предприятия шла в Европу.

Устойчивость роста

Будет ли расти стоимость газа и дальше, в первую очередь зависит от скорости возвращения в эксплуатацию «Северного потока», а также части транзита через Украину, отметил Сергей Кауфман. Смягчить рост цен мог бы и запуск СП-2, сертификацию которого Германия отложила по политическим мотивам, добавил директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Ранее представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала российской спецоперации по защите жителей Донбасса. При этом на ПМЭФ-2022 глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод готов к работе в любой момент.

В полный спрос
северный поток 2
Фото: Global Look Press/Jens Büttner

Если возникшие проблемы не удастся решить в ближайшее время, то цены останутся на аномально высоком для последнего года уровне. Ну а в отопительный сезон они могут подскочить еще выше на фоне сезонного спроса, особенно если зима будет холодной, — подчеркнул директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Высокие цены на голубое топливо — это серьезный стресс для западноевропейской экономики, новый драйвер для разгона инфляции и очередного этапа обвала евро, отметил Андрей Лобода.

В мае уровень инфляции в еврозоне достиг исторического максимума. Рост цен составил 8,1% в годовом выражении, сообщал Eurostat. Энергетическая инфляция в ЕС может увеличиться с нынешних 40% до 60%. И к концу 2022-го года общий рост цен в ЕС, вероятно, достигнет 10–12% по году, отметил Артем Тузов.

Если говорить о последствиях для России, то страна будет поставлять меньше газа в ЕС, при этом в доходах ничего не теряя, а, напротив, увеличивая их, заключил эксперт.

«Известия» направили запросы в «Газпром» и Минэнерго.

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