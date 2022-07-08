Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ

Власти Канады решили исключить из санкционного списка против России турбину для российского газопровода «Северный поток – 1» и поставить ее Германии. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, Канада официально пока не пошла на такие меры, но если страна действительно предпримет этот шаг, он станет прецедентом точечного снятия эмбарго.

Причина возможного снятия рестрикций в том, что поставка Германии турбины позволит восстановить объемы прокачки российского газа в Евросоюз.

По информации издания, Киев раскритиковал решение Оттавы, назвав его «необоснованным и опасным». Там считают, что Москва якобы обладает всеми необходимыми мощностями для наращивания темпов прокачки газа и без новой турбины.

Накануне, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Хабек отметил, что турбину газопровода необходимо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

Ранее, 24 июня, министр экономики Германии заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа по трубопроводу. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

16 июня власти Германии сообщили о сокращении притока газа в свою страну по «Северному потоку» до 40% от его мощностей.