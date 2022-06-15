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«Газпром» остановит еще один агрегат на «Северном потоке»

Прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». Об этом 15 июня сообщила пресс-служба российской компании «Газпром».

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«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении.

Накануне «Газпром» сообщил, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая».

Также на решение о сокращении режима работы повлияли выработка межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и выявленные технические неисправности двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности. В результате на «Портовой» могут быть использованы только три ГПА, обеспечивающие поставку 100 млн куб. м.

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