Обе нитки «Северного потока» остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля 2022 года

Обе нитки газопровода «Северный поток» прекратят свою работу на одиннадцать дней, так как нуждаются в плановом ремонте. Об этом 1 июля сообщил оператор магистрали, компания Nord Stream AG.

«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что во время ремонта техники проверят работу механических компонентов и систем автоматизации для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. Кроме того, график по проведению профилактических работ был согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Как указал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, какая-либо политическая подоплека в остановке «Северного потока» на техобслуживание отсутствует. Он также отметил, что зависящие от российского газа страны, которые одобрили антироссийские санкции, «должны были подумать пять раз».

23 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Россия ежегодно делает профилактический ремонт этого трубопровода, приостанавливая в течение примерно пары недель прокачку газа, однако в 2022 году это может иметь большее значение, поскольку поставки уже сейчас ограничены на две трети.

14 и 15 июня корпорация «Газпром» анонсировала приостановку деятельности двух и впоследствии еще одного газоперекачивающих агрегатов, занимающихся обслуживанием Nord Stream. Сообщалось, что одной из причин остановки агрегатов наравне с сокращением мощностей стала невозможность немецкой компании Siemens вернуть находящиеся на техобслуживании в Канаде турбины из-за санкций. Причем сама организация обвинения опровергла.

16 июня власти Германии сообщили о сокращении притока газа в свою страну по «Северному потоку» до 40% от его мощностей.

25 июня сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что Россия не ведет официальных контактов с Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток». По словам Степанова, антироссийские санкции повлияли на то, что два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств. И теперь немцам предстоит разбираться в этом вопросе с канадцами.

23 июня газета Financial Times писала, что правительство ФРГ опасается, что «Газпром» полностью прекратит поставки газа из-за техобслуживания «Северного потока». Это подорвет усилия Берлина по наполнению газохранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона. Сейчас немецкие газохранилища заполнены на 58%, правительство хочет к 1 ноября заполнить их на 90%. Сейчас «Северный поток» служит главным маршрутом поставок российского газа.