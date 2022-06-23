FT сообщила об опасениях Германии из-за ремонта «Северного потока»

Правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» (СП) может полностью прекратить поставки газа. Об этом 23 июня сообщает газета Financial Times.

«Чиновники опасаются, что «Газпром» <…> может полностью прекратить поставки газа, пока «Северный поток» закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона», — пишет издание.

На данный момент немецкие газохранилища заполнены на 58%, правительство хочет к 1 ноября увеличить объем до 90%. Однако из-за проблем с «Северным потоком» импортеры газа вынуждены закупать топливо на спотовом рынке по более высоким ценам, отмечает газета.

Представитель министерства экономики ФРГ заявила журналистам, что Берлин поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами», которые готовятся к 11 июля — дате начала работ на газопроводе.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Такое решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за антироссийских санкций не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кризис с поставками газа в Европе носит рукотворный характер, поскольку европейцы не возвращают России ремонтируемые турбины, необходимые для поставок топлива.

22 июня стало известно, что Канада и Германия обсуждают пути преодоления последствий ситуации с задержкой оборудования для «Северного потока». Как заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, для Оттавы важно, чтобы последствием введенных против России санкций не стал значительный ущерб Германии.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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