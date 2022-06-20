Песков оценил отказ европейцев вернуть РФ турбины для поставок газа

Европейцы не возвращают России ремонтируемые турбины, необходимые для поставок газа в Европу, кризис с поставками носит рукотворный характер. Об этом 20 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия остается максимально надежным поставщиком», — сказал он.

По его словам, с технологической точки зрения механическая инфраструктура «Северного потока» страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод «Северный поток». В компании отметили, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа по дну Балтийского моря сокращаются на 100 млн куб. м в сутки.

По данным Bloomberg, турбины Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их из-за канадских антироссийских санкций.

О значительном сокращении поставок газа из России сообщили в Италии, Франции, Австрии и Германии. Немецкая Uniper зафиксировала снижение поставок на 25% относительно предусмотренного договором. 15 июня был зафиксирован рост цен на природный газ свыше $1300 за 1 тыс. куб. м.

18 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство сделает всё для устранения технических причин ограничения поставок газа по «Северному потоку».