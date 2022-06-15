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Цены на газ в Европе впервые с конца апреля превысили $1300 за тыс. куб. м

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Фото: TAСС/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Цены на газ в Европе впервые с 27 апреля превышают $1300 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на среду, 15 июня.

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После сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» цены выросли почти на 25%.

Июльские фьючерсы по индексу европейского хаба TTF открыли торги на уровне $1069. Это на 2,4% выше расчетной цены вторника, которая составляла $1043,5. Вскоре цены ускорили рост и превысили отметку в $1130, а затем некоторое время находились в интервале $1053–1097.

Котировки начали стремительно расти к вечеру среды. Так, к 16:52 мск они превысили отметку в $1200, а к 18:00 мск — приблизились к $1300 за тыс. куб. м. Максимум торгов в настоящее время составляет $1301,2 (+24,7%).

«Газпром» в эту среду заявил, что снизит прокачку по «Северному потоку» до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Накануне в компании сообщили о сокращении поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». В Siemens, в свою очередь, объяснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады.

Ранее, 27 апреля, в «Газпроме» заявили о полной приостановке поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях, что привело к росту цен на газ. Тогда стоимость голубого топлива подскочила на четверть и превысила отметку $1300 за тыс. куб. м

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