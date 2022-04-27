Цена газа в Европе превысила $1300 за 1 тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе при открытии торгов в среду, 27 апреля, подскочила на четверть и превысила отметку $1300 за тыс. куб. м после отказа Болгарии и Польши платить «Газпрому» за поставки в рублях. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Контракты на TTF на бирже ICE Futures с поставками в мае открылись на отметке $1375 за тыс. куб. м после закрытия во вторник на уровне $1089.

Сейчас цены на природный газ торгуются на уровне $1330. Отказываясь от поставок из России игроки будут поднимать цену на спотовом рынке Европы, полагают аналитики.

Ранее 27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Накануне «Газпром» проинформировал «Булгаргаз» о прекращении поставок топлива с 27 апреля. По данным минэнерго Болгарии, болгарская сторона выполнила свои обязательства и произвела платежи своевременно, «строго в соответствии с его пунктами».

«Булгаргаз» полагает, что двухэтапный порядок оплаты рублями, предложенный Москвой, не соответствует действующему до конца этого года контракту, кроме того, создает «значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны».

Накануне польские компании PGNiG и Gaz-System также заявили о получении от «Газпрома» информации о полной остановке поставок газа в республику с 27 апреля. PGNiG и оператор польской сети газопроводов Gaz-System пояснили, что все поставки потребителям осуществляются в соответствии с их спросом. Они отметили, что контролируют ситуацию и готовятся к различным сценариям.

22 апреля Еврокомиссия подтвердила, что утвержденная Россией новая схема оплаты в рублях российского газа компаниями из стран, признанных Москвой недружественными, будет вступать в потенциальное противоречие с санкциями. Один из предложенных Евросоюзом вариантов — считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в Газпромбанк.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление, отметив, что все контакты с покупателями газа из стран Евросоюза осуществляются по линии «Газпрома» в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Так, 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Кроме того, санкции коснулись сферы высоких технологий и энергетики.

В качестве одной из ответных мер Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам, в том числе всем членам ЕС, в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.