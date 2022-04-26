В Кремле прокомментировали оплату российского газа на фоне санкций

Все контакты с покупателями газа из стран Евросоюза осуществляются по линии «Газпрома» в соответсвии с указом президента России Владимира Путина. Об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Еврокомиссии (ЕК) об оплате российского газа по новой схеме, не нарушая санкции.

«У нас есть указ президента РФ, есть решение, которое реализуется поставщиком газа — «Газпромом». Все контакты с покупателями газа осуществляются по линии «Газпромом», информация по результатам этих контактов также обнародуется по линии «Газпромом»,

В пятницу, 22 апреля, Европейская комиссия подтвердила, что утвержденная Россией новая схема оплаты в рублях российского газа компаниями из стран, признанных Москвой недружественными, будет вступать в потенциальное противоречие с санкциями. Один из предложенных Евросоюзом вариантов — считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в «Газпромбанк».

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