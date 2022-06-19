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Шольц пообещал устранить проблемы с «Северным потоком»

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство сделает всё для устранения технических причин ограничения поставок газа по «Северному потоку», о чем он рассказал в субботу, 18 июня.

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Шольц уточнил, что не является сторонником отдельных мер и считает необходимым выработать общую концепцию по разрешению ситуации. Он заверил, что правительство готовится «ко всем непредвиденным обстоятельствам, чтобы принять правильное решение в нужное время».

«В последние дни российский концерн «Газпром» сократил поток газа по балтийскому трубопроводу «Северный поток», связав это с техническими обстоятельствами и ремонтом. Во-первых, мы сейчас наблюдаем сокращение поставок газа в Германию и другие западноевропейские страны, что технически обосновано. Это может быть случайностью, но необязательно», — приводит его слова Tagesschau.

Канцлер ФРГ добавил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией и делать всё возможное, чтобы устранить технические причины снижения поставок.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек оценил действия «Газпрома» как политически мотивированную меру. Он не исключает законодательных инициатив в сфере энергетики из-за сокращения поставок газа. Чтобы максимально экономить газ, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер ввел в действие законодательное регулирование температуры отопления квартир, назвав ситуацию с поставками газа в Германии «напряженной», но стабильной.

16 июня Клаус Мюллер выступил с предложением временно понизить уровень минимально допустимой температуры в жилье. По его словам, это должно помочь сэкономить энергию в условиях роста цен на газ. Аналогичное мнение высказал генеральный секретарь экономического совета при Христианско-демократическом союзе Вольфганг Штайгер. Он назвал температуру в 20–22 градуса «роскошью».

Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек отметил, что Германии предстоит «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

За день до этого член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России.

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