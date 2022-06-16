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Трубная ситуация: Германия пытается сохранить поставки газа из РФ

Как страна переживает надвигающийся энергетический кризис
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Германия обсуждает с правительством Канады поставки газовых турбин Siemens. Об этом «Известиям» заявили в Министерстве экономики и защиты климата страны (BMWK). Происходит это на фоне недавнего решения «Газпрома» сократить поставки в Европу по «Северному потоку» из-за того, что компания Siemens не может вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. По данным Spiegel, сейчас правительство ФРГ пытается договориться с Оттавой об их отмене. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, несмотря на геополитическую обстановку, Берлин будет вынужден продолжить взаимодействие с Москвой в энергетической отрасли из-за угрозы экономического коллапса.

Режим энергосбережения

На фоне энергетического кризиса в Европе, усугубленного ситуацией на Украине и последующими санкциями против РФ, цены на электроэнергию снова бьют рекорды. По данным биржи ICE от 15 июня, цена газа на открытии торгов впервые с 13 мая превысила $1100 за 1 тыс. куб. м, достигнув отметки в $1153 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса. Скачок почти на 8% произошел на фоне сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» на 40% из-за ограничений на компрессорной станции «Портовая». Проблемы возникли из-за того, что компания Siemens не может вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта в Канаде — причиной стали антироссийские санкции Оттавы.

15 июня «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Таким образом, уже с 16 июня прокачка по СП снизится до 67 млн куб. м в сутки — то есть, 60% мощности газопровода использованы не будут. К вечеру цена газа уже превышала $1300 за 1 тыс. куб. м.

Трубная ситуация1
газпром
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Накануне немецкое издание Spiegel сообщило, что правительство Германии ведет переговоры с Оттавой и ЕС из-за складывающейся ситуации. Издание отмечает, что Берлин пытается добиться доставки застрявшей в Канаде турбины для продолжения эксплуатации газопровода «Северный поток—1». В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ (BMWK) опровергать эту информацию не стали.

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— Подтвердить непосредственно информацию Spiegel мы не можем. Однако я могу сообщить, что Берлин находится в контакте с правительством Канады по поводу поставки газовых турбин Siemens. Предоставить подробности мы не можем, — заявила «Известиям» официальный представитель ведомства Сюзанне Унгард.

Напомним, на фоне событий на Украине Германия решила отказаться от российских энергоносителей. По прогнозу BMWK, к лету 2024 году страна будет полностью независима от российского газа. Глава ведомства и по совместительству вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 10 июня заявил, что «осень и зима в Германии будут сложными с точки зрения энергетики». В тот же день BMWK сообщило о начале общенациональной кампании по энергосбережению «80 миллионов вместе меняют энергетику». Немецкое правительство уверено, что 83-миллионное население страны поможет пережить энергетический кризис с помощью экономии. «Тот, кто экономит энергию, помогает Германии стать менее зависимой от импорта из России и делает доброе дело для климата», — считает Роберт Хабек.

Министерство даже подало пример жителям, отключив в ряде помещений кондиционеры и отказавшись от освещения фасада. Согласно опросу Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) от 10 июня, лишь 19% респондентов никак не изменили свое энергопотребление, остальные учатся экономии.

Однако, как показывают шаги немецкого руководства в последние дни, отказываться от российского газа сейчас ФРГ совсем не готова. Несмотря на жесткую риторику в отношении РФ из-за ее действий на Украине, Берлин пытается удержать российский газ.

Трубная ситуация2
газ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Помимо переговоров с Канадой правительство ФРГ не стало национализировать Gazprom Germania GmbH — дочку «Газпрома» в Германии. В Берлине решили продлить доверительное управление компанией Федеральным сетевым агентством ФРГ (BNetzA), а также выделить ей кредит и переименовать в «Обеспечение энергии для Европы». Как со ссылкой на источники сообщил Bloomberg, канцлер Олаф Шольц отказался от идеи присвоить актив, так как этот шаг «мог разозлить президента России Владимира Путина» и привести к прекращению поставок газа. При этом вечером 15 июня Роберт Хабек назвал действия РФ по сокращению поставок газа в Европу «попыткой расшатать рынок и поднять цены».

Изучают факты

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Как заявила «Известиям» Сюзанне Унгард, в Берлине следят за ситуацией и изучают факты. По ее словам, в настоящее время безопасность поставок гарантирована.

При этом немецкие политики и эксперты считают, что ФРГ вряд ли удастся в краткосрочной перспективе найти полноценную замену российскому газу. По мнению депутата Европарламента Гуннара Бека, если федеральное правительство окажет необходимое политическое давление, им будет предоставлено исключение, и санкции, препятствующие доставке турбин Siemens, отменят.

— Это чисто политический вопрос, потому что крупные государства ЕС всегда могут отстаивать свои интересы. Вопрос в том, едины ли в этом мнении представили коалиционного правительства, ведь "Зеленые" хотят тотального энергетического бойкота России. Канцлер Олаф Шольц, напротив, предпочитает компромиссы, но его позиция слаба, — отметил в разговоре с «Известиями» евродепутат.

По его словам, Германия однозначно не сможет обойтись без российского газа и в среднесрочной перспективе. «Во-первых, сомнительно, что можно получить достаточное количество от других поставщиков в короткие сроки. Во-вторых, импорт из других стран будет значительно дороже. Так что «Северный поток» необходим для импорта дешевого газа в достаточном количестве», — добавил политик.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте сказал «Известиям», что рассчитывает на разрешение проблем вокруг «Северного потока».

Трубная ситуация
Газопровод «Северный поток»

Газопровод «Северный поток»

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Даже если резервуары для хранения газа на данный момент достаточно заполнены, 55% недостаточно для зимы. Нам нужно не менее 90%. Я считаю, что не только в Германии, но и в других западных странах люди постепенно осознают, что к цели ведут не какие-то нереальные угрозы эмбарго, а только разумные обсуждения со всеми сторонами конфликта. Германия и в будущем будет нуждаться в российском газе, — уверен политик.

О возможности сохранения сотрудничества РФ и ФРГ в области энергетики в новых геополитических условиях говорят и эксперты.

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— Несмотря на обвал в российско-германских отношениях, ФРГ не имеет возможности отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе. Форсированный переход на возобновляемые источники энергии и диверсификация поставщиков не способны обеспечить необходимый объем энергоресурсов. Такое положение дел вынуждает Берлин оставлять каналы взаимодействия с Москвой, — заявил «Известиям» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

При этом он отметил, что отказ от российских энергоносителей был заложен в немецкие программные документы еще до событий февраля 2022 года. Перспективы возврата к сотрудничеству двух стран в сфере водородной энергетики сегодня неочевидны, считает эксперт.

ФРГ сейчас выступает с позиции собственных экономических интересов, поскольку прекращение поставок из России приведет к коллапсу в немецкой энергетике и экономике, отметил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин.

— Как бы в Берлине ни рассуждали о диверсификации и полном отказе от российского газа, в обозримом будущем это маловероятно. В Берлине это прекрасно понимают, но проблема в том, что немецкий политический класс действует в соответствии с политикой ценностей, которая противоречит экономической целесообразности, — сказал эксперт.

По его словам, последние действия ФРГ свидетельствуют о том, что предел санкционного давления достигнут.

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