В ФРГ назвали отмену санкций способом восстановить поставки по «Северному потоку»

Отмена экономических санкций помогла бы урегулировать ситуацию со снижением поставок газа по «Северному потоку». Об этом в среду, 15 июня, заявил член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

«Решением может быть отмена экономического и энергетического эмбарго. Только так Германия может снова стать надежным импортером», — сказал Котре в беседе с ТАСС.

Ранее в среду в интервью «Известиям» парламентарий отметил, что нефтяное эмбарго, введенное в рамках шестого пакета санкций ЕС, губительно для немецкой экономики. По его словам, в Германии возникли ограничения в производстве из-за высоких цен на энергоносители.

В этот же день сообщалось, что цены на газ в Европе впервые с 27 апреля превышают $1300 за 1 тыс. куб. м. После сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая» цены выросли почти на 25%.

В Siemens, в свою очередь, объяснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады.

Комментируя энергетический кризис в Европе, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 июня заявил, что в результате антироссийских санкций его масштабы будут только увеличиваться. Он добавил, что пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии — Соединенные Штаты Америки.

До этого, 9 июня, эксперты информационно-аналитического центра «ИнфоТЭК» сообщили, что позиции Европы на газовом рынке неуклонно слабеют, поскольку, ориентируясь на замену угольной энергетики природным газом, страны ЕС испытывают всё более существенную зависимость от импорта.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюз утвердил 3 июня. Ограничительные меры включают в себя в том числе частичный отказ стран — участников союза от импорта нефти из России. Тогда же президент России Владимир Путин отметил, что политика ЕС в энергетике недальновидна. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.