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В Совбезе предрекли усиление энергетического кризиса в Европе

Медведев: масштабы энергетического кризиса в Европе будут увеличиваться
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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В результате антироссийских санкций масштабы энергетического кризиса в Европе будут только увеличиваться. Об этом во вторник, 14 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Одно только намерение западных стран отказаться от наших энергоресурсов уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев. Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии — Соединенные Штаты Америки.

Ранее, 9 июня, эксперты информационно-аналитического центра «ИнфоТЭК» заявили, что позиции Европы на газовом рынке неуклонно слабеют, поскольку, ориентируясь на замену угольной энергетики природным газом, страны ЕС испытывают всё более существенную зависимость от импорта.

Выводы экспертов подтверждает внутриевропейская статистика. Зависимость от импорта газа в ЕС в 2021 году, по данным Евростата, достигла 83%, а внутренняя добыча природного газа продолжила сокращаться, снизившись на 7,6% по сравнению с уровнем 2020 года. С учетом объемов мирового экспорта становится очевидным, что обеспечить Европу газом при уровне спроса, отмечавшемся в 2021 году, без России невозможно.

3 июня Евросоюз (ЕС) заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе частичный отказ стран — участников союза от импорта нефти из России.

Комментируя новый блок антироссийских мер, принятый Европой, президент России Владимир Путин 3 июня назвал политику Евросоюза в энергетике недальновидной. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Между тем, как 26 мая отметило американское издание The Washington Post, страх наступления энергетического кризиса заставил страны Евросоюза (ЕС) уступить требованию Москвы оплачивать поставки газа в рублях. Такое развитие событий, уточняется в материале, говорит о победе российской стороны.

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