В США объяснили уступку ЕС требованию России по оплате газа в рублях

Страх наступления энергетического кризиса заставил страны Евросоюза (ЕС) уступить требованию Москвы оплачивать поставки газа в рублях. Об этом пишет 24 мая американское издание The Washington Post.

Отмечается, что государства-члены ЕС «готовы пойти на некоторые препятствия, чтобы избежать энергетического кризиса», пока не нашли альтернативных поставщиков топлива.

Такое развитие событий, уточняется в материале, говорит о победе российской стороны.

При этом, в материале указывается на то, что для Европейского союза решение оплачивать голубое топливо из России — не из простых, поскольку европейские страны таким образом боятся нарушить свои же санкции против Москвы.

25 мая еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что зависимость стран ЕС от поставок российского газа является следствием их жадности. Она уточнила, что ошибка европейских стран заключалась в том, что они хотели получать дешевый газ из России, теперь получили своего рода урок.

При этом накануне управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин в беседе с «Известиями» высказал мнение, что основа стратегии по снижению зависимости ЕС от российского газа — это разрушение потребления, «которое и так происходит из-за экстремально высоких цен на энергоресурсы».

24 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна ошибочно поспешила отказаться от оплаты российского газа в рублях. Соответствующий вопрос он пообещал вынести на обсуждение с Еврокомиссией (ЕК).

Кроме того, министр указал на то, что Италия и Германия ранее объявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки газа РФ без нарушения антироссийских санкций.

14 мая ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. При этом некоторые страны смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.

Двумя днями ранее Bloomberg также сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы. При этом гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова рассказала в беседе с «Известиями», что «Газпрому» невыгодно раскрывать названия компаний, принявших условия по оплате российского газа в рублях.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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