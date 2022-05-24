Эксперт оценил стоимость возможного перехода ЕС на зеленую энергетику

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин оценил, во сколько Евросоюзу (ЕС) обойдется переход на зеленую энергетику. Своими предположениями он поделился в беседе с «Известиями» 24 мая.

По словам эксперта, тема энергобезопасности ЕС поднималась уже давно. Еще в 2009 году был принят Третий энергопакет, призванный ограничить монополию поставщиков газа и электричества, пояснил Громадин.

«В последние годы к этому прибавился тренд на развитие чистой энергетики. Так как на рынке поставок сжиженного природного газа Европе приходится ожесточенно конкурировать с потребителями Азии, то текущий шаг по увеличению инвестиций в чистую энергетику выглядит логично», — сказал он.

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Однако случившийся в ЕС энергетический кризис научил росту издержек на трансформацию энергетической системы при акселерации сроков перехода, отметил эксперт. По его мнению, в 2021 году западным странам уже пришлось умерить амбиции быстрого перехода на фоне роста цен на сырьевых рынках.

«Соответственно, как бы внушительно ни выглядела озвученная сумма в $300 млрд дополнительных инвестиций в чистую энергетику в следующие восемь лет, этого будет недостаточно. В обнародованном плане RepowerEU указываются амбициозные цели по достижению 320 ГВт солнечной электрогенерации в 2025 году и 600 ГВт в 2030 году. В базовом сценарии рост мощностей солнечной энергетики в ЕС ожидался только до 380 ГВт к 2030 году. В 2020 году цена строительства в Европе была $700–900 за 1 кВт», — сказал Громадин.

Согласно оценке министерства энергетики США, стоимость установки мощностей в Америке к текущему моменту выросла на 20%. Соответственно, для ЕС установка 1 кВт мощности солнечной энергетики сейчас может обойтись ближе к $1 тыс., и по текущим ценам стоимость строительства дополнительных 220 ГВт мощности к 2030 году можно оценить в $220 млрд, сказал эксперт.

«Получается, что только на планы по строительству мощностей солнечной энергетики уйдет почти вся объявленная сумма в $300 млрд, особенно с учетом высокой инфляции», — предположил он.

При этом ЕС хочет удвоить мощности чистой энергетики вдвое, а не только солнечной, которая сейчас составляет порядка 15% в возобновляемой электрогенерации. На ветрогенераторы, которые сейчас занимают более трети от возобновляемых мощностей, кредитов не останется, считает Громадин.

«В результате из объявленного плана EC можно сделать вывод, что основа стратегии по снижению зависимости от российского газа — это разрушение потребления, которое и так происходит из-за экстремально высоких цен на энергоресурсы. Основной удар нанесен по промышленности», — заключил собеседник издания.

22 мая Литва прекратила импорт российской электроэнергии. Отмечалось, что ее потребности будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. При этом министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис 20 мая заявил, что надеется на приход страны к энергетической независимости за счет местного производства зеленой энергии.

Вместе с тем вице-премьер России Александр Новак 19 мая заявил, что в следующем году ситуация на энергетическом рынке в Европе может ухудшиться. В настоящее время Россия перенаправляет нефть на новые рынки, решает вопросы логистики и финансов, а компании уверенно себя чувствуют, заверил он.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин указал, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.