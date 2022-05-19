Ситуация на энергетическом рынке в Европе может в следующем году ухудшиться. Об этом 19 мая заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

По его словам, отказ стран Евросоюза изменит только цепочки поставок, а баланс на рынке при этом сохранится.

В настоящее время Россия перенаправляет нефть на новые рынки, решает вопросы логистики и финансов, а компании уверенно себя чувствуют. При этом РФ почти восстановила экспорт нефти, подчеркнул вице-премьер.

«Энергобезопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах», — добавил он.

18 мая стало известно, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) был заблокирован. Среди ограничений этого пакета был пункт касательно эмбарго на импорт нефти из РФ. Однако не всем эта идея понравилась. Главы МИД стран ЕС несколько раз не могли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе, в частности из-за позиции Венгрии.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуются минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Кроме того, ряд экспертов и экономистов предсказал европейским странам рост цен и перманентный кризис в экономике в случае отказа от российских энергоресурсов.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что стране необходимо стимулировать глубокую переработку нефти и уходить от простой модели ее добычи. По его мнению, необходимость заключается не просто в добыче нефти, важно «выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».

9 мая Новак рассказал, что объем поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям, в числе которых весомую роль играет Азиатско-Тихоокеанский регион.

Днем ранее администрация президента США по итогам виртуальной встречи стран G7 опубликовала заявление, где указано, что государства «семерки» берут на себя обязательства постепенного отказа от импорта нефти из России. Они посчитали, что это и сокращение зависимости от ископаемого топлива нанесут сильный удар по главной артерии экономики РФ.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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