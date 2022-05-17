Путин призвал уходить от модели простой добычи нефти

Необходимо стимулировать глубокую переработку нефти, уходить от простой модели ее добычи. Об этом во вторник, 17 мая, заявил президент России Владимир Путин во время открытия совещания по ситуации в нефтяной отрасли.

По его мнению, необходимость заключается не просто в добыче нефти, важно «выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».

Путин отметил, что рост доходов, которые приносят нефть и газ на фоне высоких цен на них, не должен расхолаживать нефтегазовые компании, поскольку маловероятна возможность «делать бизнес как прежде».

«Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», — отметил президент Российской Федерации.

Он также подчеркнул, что на данный момент итогом сумбурных действий стран за рубежом, помимо ущерба для самой европейской экономики, стал и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора.

Кроме того, Путин заверил, что власти сделают всё возможное для того, чтобы энергокомпании РФ могли работать в новых реалиях.

«Государство, как и раньше, уважаемые коллеги, будет делать всё, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний — совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз говорили. Но стремиться к этому нужно», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в планах властей расширить доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, которые связаны с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий, в том числе освоение и эксплуатацию месторождений.

В этот же день президент РФ предрек Европе высокие цены на энергоресурсы в долгосрочной перспективе. Путин подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

10 мая депутат Госдумы Сергей Бурлаков спрогнозировал, что в ЕС специально затянут согласование нефтяного эмбарго для России, чтобы снять с обсуждения этот вопрос. Первый сигнал, что Европа не готова к разрыву отношений с РФ, — это заявления западных журналистов об осуществлении «кошмарного сценария» после введения эмбарго на российское сырье, уверен он.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

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