Объем поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям, в числе которых весомую роль играет Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Безусловно, они в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов (экспорта нефти) поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сообщил Новак, добавив, что организации имеют возможность поставлять ресурсы на те рынки, которые увеличивают объемы спроса.

Поставки нефти могут быть диверсифицированы за счет реализации новых инфраструктурных проектов, например, путем расширения трубопровода в Китай. По текущим вопросам уже создана рабочая группа. Также рассматриваются варианты увеличения портовых мощностей в ряде регионов России.

«Если смотреть на показатели начала мая, у нас показатели лучше, чем в апреле, то есть ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что в апреле и мае показатели будут частично восстановлены и улучшены», — отметил вице-премьер.

Накануне, 8 мая, администрация президента США по итогам виртуальной встречи стран G7 опубликовала заявление, где указано, что государства «семерки» берут на себя обязательства постепенного отказа от импорта нефти из России. Они посчитали, что это и сокращение зависимости от ископаемого топлива нанесут сильный удар по главной артерии экономики РФ.

Как не раз отмечали эксперты и признавали сами западные политики, санкциями против России США и страны ЕС ударили по себе же. Так, цены на топливо и продукты, инфляция и стоимость электричество показали рекордный рост и в Штатах, и в Германии, и в Великобритании.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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