В Болгарии признали отказ платить за газ в рублях преждевременным

Решение Болгарии отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил министр энергетики страны Александр Николов.

В интервью для телеканала BTV он заявил, что соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение с Еврокомиссией (ЕК). Николов подчеркнул, что Болгария намерена получить комментарии о механизме работы санкций и выяснить, действительно ли необходимо отказаться от расчетов в национальной валюте.

«Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании», — объяснил глава энергетического ведомства.

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Также Николов указал на то, что Италия и Германия ранее объявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки газа РФ без нарушения антироссийских санкций.

14 мая ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

11 мая Болгария сообщила, что договорилась с США о поставках СПГ «по ценам ниже, чем у «Газпрома». Однако цену не раскрыли. По данным болгарского правительства, перед этим премьер-министр республики Кирилл Петко встречался с американским вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне.

Ранее, 27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа после приостановки прямых поставок.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша все равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних Евросоюзу стран.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.