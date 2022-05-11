Болгария заявила о договоренности с США по поставкам СПГ
Болгария договорилась с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Премьер-министр Кирилл Петков ранее встретился с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне. В ходе беседы в Белом доме стороны обсудили стратегическое партнерство Софии и Вашингтона и возможности углубления сотрудничества в интересах обеих сторон.
«Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у «Газпрома»», — сказано в сообщении.
Однако цену за газ, который Болгария будет приобретать у США, не раскрыли.
27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.
В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних по Евросоюзу стран.
4 мая сообщалось, что Польша получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции. Получаемый таким образом газ Варшава закачивает в свои подземные хранилища.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По его словам, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость из-за блокировки российских резервов странами Запада.
На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.