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Болгария заявила о договоренности с США по поставкам СПГ
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Болгария заявила о договоренности с США по поставкам СПГ

Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у «Газпрома»
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Фото: Global Look press/Sina Schuldt
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Болгария договорилась с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на сайте правительства республики.

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И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

Премьер-министр Кирилл Петков ранее встретился с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне. В ходе беседы в Белом доме стороны обсудили стратегическое партнерство Софии и Вашингтона и возможности углубления сотрудничества в интересах обеих сторон.

«Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у «Газпрома»», — сказано в сообщении.

Однако цену за газ, который Болгария будет приобретать у США, не раскрыли.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних по Евросоюзу стран.

4 мая сообщалось, что Польша получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции. Получаемый таким образом газ Варшава закачивает в свои подземные хранилища.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По его словам, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость из-за блокировки российских резервов странами Запада.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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