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Польша начала получать газ через виртуальный реверс из Италии и Франции

«Газпром» заявил о получении Польшей российского газа через реверс из Италии и Франции
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Власти Польши после отказа от покупки газа из РФ за рубли начали получать российское топливо через физический реверс из Германии. При этом сейчас страна получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов 4 мая.

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«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу–Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — приводятся слова Куприянова в Telegram-канале корпорации.

Получаемый таким образом газ Варшава закачивает в свои подземные хранилища, которые в настоящее время заполнены на 80%. Между тем европейские ПХГ в среднем заполнены на 34%.

Также представитель «Газпрома» отметил, что заявки европейских потребителей на поставку газа РФ транзитом через Украину на этой неделе выросли на 43%. Кроме того, 2 мая компания поставила российским потребителям рекордный для этой даты объем газа — 791 млн куб. м.

Ранее 4 мая член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что планы Евросоюза отказаться от нефти РФ приведут экономику Европы к разрухе и стагнации. При этом он убежден, что эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних по Евросоюзу стран.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По его словам, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Решение стран Запада постепенно отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. В задачи спецоперации, как поясняли в Кремле, входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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