Эксперты рассказали о новой роли России на мировом энергетическом рынке

Сегодняшняя ситуация на мировом рынке топливного газа определяется, в первую очередь, процессами глобализации, которые способствуют объединению сегментов рынка и формированию масштабного газового сверхрынка Евразии. Об этом сообщается в обзоре информационно-аналитического центра «ИнфоТЭК».

При этом, утверждают эксперты, на сегодняшний день позиции Европы на газовом рынке неуклонно слабеют, поскольку, ориентируясь на замену угольной энергетики природным газом, страны ЕС испытывают все более существенную зависимость от импорта.

«Европейский Союз создал неустойчивую архитектуру газового рынка, базируясь на ошибочном предположении, что Европа — рынок покупателя. Но биржевой принцип ценообразования выгоден покупателям в условиях избытка предложения. А в условиях мирового дефицита этот принцип неизбежно приводит к резкому росту средней стоимости газа для потребителей», — говорит генеральный директор аналитического центра «ИнфоТЭК» Рустам Танкаев.

«Единственное средство, с помощью которого Евросоюз мог бы рассчитывать на "переманивание" грузов СПГ с азиатского направления — это ценовая война, которая, по сути, началась в 2022 году. Но учитывая роль биржевого ценообразования в странах АТР и в ЕС, именно Европа окажется проигравшей, так как средняя цена газа в этом регионе будет стабильно выше», — полагают аналитики.

Внутриевропейская статистика подтверждает выводы экспертов. Зависимость от импорта газа в ЕС в 2021 году, по данным Евростата, достигла 83%, а внутренняя добыча природного газа продолжила сокращаться, снизившись на 7,6% по сравнению с уровнем 2020 года. С учетом объемов мирового экспорта становится очевидным, что обеспечить Европу газом при уровне спроса, отмечавшемся в 2021 году, без России невозможно.

«При наиболее радикальном развитии событий отказ от российских нефти, газа и угля приведет Евросоюз к падению потребления энергии на душу населения более чем вдвое».

При этом, подчеркивают эксперты, Россия по-прежнему твердо удерживает мировое лидерство в сфере газодобычи: на нее приходится порядка 11% мирового газового экспорта. Стратегическое положение в центре двух крупнейших мировых рынков — европейского и азиатского — и широкие возможности по развитию производства и морской транспортировке сжиженного природного газа позволяют ей гибко реагировать на меняющуюся конъюнктуру — как рыночную, так и политическую. «В результате текущего конфликта между Россией и Западом будет происходить все большая переориентация поставок энергоносителей из нашей страны на Восток. Однако попытки "отменить" российские энергоресурсы — как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе — обречены на провал, сопровождаемый неприемлемым ущербом для стороны, вводящей санкции», — утверждают авторы исследования.

«Обеспечить Европу газом при уровне спроса, отмечавшемся в 2021 году, без России невозможно, — говорится в исследовании «ИнфоТЭК». — Европейские политики, заявляющие, что ЕС может обеспечить себя газом из других источников, видимо, просто не владеют информацией о запасах, добыче и поставках газа в мире.

Ни Норвегия, ни Ближний Восток, ни африканские страны не могут существенно нарастить поставки в Европу при наличии более привлекательной азиатской экспортной альтернативы, отмечают авторы исследования. Поэтому покрыть колоссальный энергодефицит ЕС сможет только с помощью Соединённых Штатов (именно для продвижения американского СПГ на европейском рынке задумывалась вся «многоходовка» с отменой российского Северного потока-2).

«Однако запасы газа в США составляют 6,3% от общемировых, — отмечают авторы доклада, — выработаны они более чем на 76%. Этих запасов может хватить максимум на 14 лет. При этом доказанные запасы газа в России составляют 23,6% от всех мировых запасов, они выработаны на 34,7% и при полностью развитой газотранспортной системе и наличии рынков сбыта Россия могла бы добывать 1,5 трлн куб. м газа в год. Формально, как отмечают исследователи, доказанных запасов газа стране хватит на 73 года, но фактически с учетом еще не разведанных ресурсов и даже без учета потенциала нетрадиционных запасов Россия обеспечена газом более чем на 300 лет».