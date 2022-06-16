Французская Engie SA заявила о сокращении поставок газа из России

Французская энергокомпания Engie SA сообщила, что Россия сократила поставки газа по «Северному потоку». Об этом в четверг, 16 июня, пишет Bloomberg.

За последнее время о снижении транзита заявляли также итальянская Eni, австрийская OMV и немецкая Uniper. По данным Bloomberg, поставки газа в Германию упали на 25%.

«Газпром» объявил о снижении прокачки газа через «Северный поток» из-за остановки газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая». 14 июня были остановлены два агрегата, 15-го числа еще один. Это связано с отказом Siemens возвращать из ремонта газотурбинные двигатели. Объем плановой подачи снизился на 100 млн куб. м в сутки.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь назвал сокращение поставок политически мотивированным, согласившись с аналогичной оценкой министерства экономики.

В результате падения поставок 15 июня цены на газ в Европе превысили $1300 за тыс. куб. м впервые с конца апреля. В течение дня стоимость топлива выросла на 24,7%.

На фоне повышения цен на газ в Германии заговорили об отмене антироссийских санкций. Такой путь предложила член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».