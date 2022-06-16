Реклама
Прямой эфир
Общество
В Подмосковье зацвела лесная брусника
Мир
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 под Харьковом
Экономика
Decathlon закроет часть магазинов в России
Общество
Гражданам Украины и Донбасса не грозит высылка из РФ без разрешительных документов
Общество
Женщины в России стали позже рожать первого ребенка
Мир
Российская авиация уничтожила ЗРК «Бук-М1» и пункт ремонта бронетехники ВСУ
Экономика
X5 Group купит 15 финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге
Экономика
Торгпред России рассказал о готовности КНР заместить западные товары
Общество
Власти Москвы заявили об отсутствии негативных изменений на рынке труда
Экономика
Шульгинов заверил в стабильности ситуации в энергетике РФ по сравнению с Западом
Мир
Пушилин выразил надежду на окончание спецоперации к концу 2022 года
Сюжет:

Французская Engie SA заявила о сокращении поставок газа из России

0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская энергокомпания Engie SA сообщила, что Россия сократила поставки газа по «Северному потоку». Об этом в четверг, 16 июня, пишет Bloomberg.

Трубная ситуация: Германия пытается сохранить поставки газа из РФ
Как страна переживает надвигающийся энергетический кризис

За последнее время о снижении транзита заявляли также итальянская Eni, австрийская OMV и немецкая Uniper. По данным Bloomberg, поставки газа в Германию упали на 25%.

«Газпром» объявил о снижении прокачки газа через «Северный поток» из-за остановки газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая». 14 июня были остановлены два агрегата, 15-го числа еще один. Это связано с отказом Siemens возвращать из ремонта газотурбинные двигатели. Объем плановой подачи снизился на 100 млн куб. м в сутки.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь назвал сокращение поставок политически мотивированным, согласившись с аналогичной оценкой министерства экономики.

В результате падения поставок 15 июня цены на газ в Европе превысили $1300 за тыс. куб. м впервые с конца апреля. В течение дня стоимость топлива выросла на 24,7%.

На фоне повышения цен на газ в Германии заговорили об отмене антироссийских санкций. Такой путь предложила член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022