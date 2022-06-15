Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа в Италию

«Газпром» уведомил итальянскую энергетическую компанию Eni об ограниченном сокращении поставок газа. Об этом сообщили 15 июня в самой корпорации Италии.

«Eni подтверждает, что «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Eni постоянно следит за ситуацией», — сказал ТАСС пресс-секретарь компании.

Причины сокращения на данный момент не раскрываются.

Накануне «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также на решение о сокращении режима работы повлияли выявленные технические неисправности двигателей.

За день до этого сообщалось, что 11 июля пройдет плановая ежегодная инспекция «Северного потока», из-за которой поставка газа остановится на две недели.

2 мая итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявил, что европейским компаниям нужно временно разрешить оплачивать российский газ рублями «по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях, пока в ЕС разбираются с правовой базой и последствиями».

27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что итальянская нефтегазовая компания Eni планирует открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Также Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщило, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке. Отмечалось, что четыре импортера российского газа уже оплатили покупку топлива в рублях. Указывалось, что следующие расчеты за газ произведут после 15 мая.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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