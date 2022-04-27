Bloomberg сообщило о планах итальянской Eni открыть рублевые счета

Итальянская нефтегазовая компания Eni планирует открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Об этом 27 апреля пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его информации, данный шаг носит предупредительный характер, поскольку компания ожидает дополнительных указаний от правительства Италии касательно того, может ли она использовать эти счета для покупки топлива.

Представитель Eni отказался от комментариев, добавило агентство.

Ранее в этот же день Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщило, что десять покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. Отмечалось, что четыре импортера российского газа уже оплатили покупку топлива в рублях. Указывалось, что следующие расчеты за газ произведут после 15 мая.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Оплачивать российский газ рублями согласились в том числе Белоруссия, Армения, Венгрия, Словакия, а также австрийская нефтегазовая компания OMV.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».