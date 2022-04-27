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Австрийская компания OMV согласилась оплачивать газ из России в рублях

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Австрийская нефтегазовая компания OMV приняла условия российской стороны об оплате поставляемого газа в рублях. Об этом 27 апреля заявил канцлер страны Карл Нехаммер.

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«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — сказал он на брифинге.

Как отметила министр климата Австрии Леонор Гевесслер, ограничений на поставки природного газа из России в страну нет. По ее словам, поставки проходят по основным газопроводам, отмечает газета Krone.

22 апреля Еврокомиссия в письме странам Евросоюза отметила, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой. В документе отмечалось, что в настоящее время неясно, как будет работать процедура.

4 апреля глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что Австрия выступает против эмбарго на поставки газа из России. Он отметил наличие других способов давления на Россию.

1 апреля глава OMV Альфред Штерн заявил, что отказ от российского газа невозможен, так как это приведет Австрию к серьезными последствиям. Он напомнил, что у Австрии нет выхода к морю и нет доступа к сжиженному газу, поэтому страна находится в сложном положении, но отказаться от российского газа не может.

За день до этого Нехаммер также заявил, что Австрия не может поддержать запрет на поставки газа и нефти из России, поскольку экономика страны напрямую зависит от импортного топлива.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными, в рублях. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

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