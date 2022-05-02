Прямой эфир
Армия
Росгвардейцы помогли ВС РФ уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области
Экономика
В Италии предложили временно разрешить компаниям платить за газ в рублях
Мир
Посольство США возобновило работу во Львове
Мир
Грузия потребовала от Украины доказательств на фоне обвинений в помощи РФ
Мир
В Молдавии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России
Экономика
Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной
Экономика
Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania до 30 сентября
Экономика
Министры стран ЕС не будут обсуждать санкции против России на совете 2 мая
Экономика
Европу предупредили о больших рисках при отказе от российской нефти
Мир
В мечети Мариуполя прошла молитва в честь Ураза-байрама
Мир
На Украине задержали подозреваемых в подготовке протестов в Одессе
Сюжет:

В Италии предложили временно разрешить компаниям платить за газ в рублях

Итальянский министр предложил временно разрешить компаниям платить за газ из РФ в рублях
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейским компаниям нужно временно разрешить оплачивать российский газ рублями. Об этом 2 мая заявил итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики Евросоюза (ЕС).

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

«Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях, пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями», — сказал он изданию Politico.

Вместе с тем французский министр экологического перехода Барбара Помпили заявила, что Франция выступает против оплаты газа из России в рублях, такой шаг противоречит принятым ранее контрактам.

27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что итальянская нефтегазовая компания Eni планирует открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Также Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщило, что десять покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке. Отмечалось, что четыре импортера российского газа уже оплатили покупку топлива в рублях. Указывалось, что следующие расчеты за газ произведут после 15 мая.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022