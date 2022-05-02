В Италии предложили временно разрешить компаниям платить за газ в рублях
Европейским компаниям нужно временно разрешить оплачивать российский газ рублями. Об этом 2 мая заявил итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики Евросоюза (ЕС).
«Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях, пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями», — сказал он изданию Politico.
Вместе с тем французский министр экологического перехода Барбара Помпили заявила, что Франция выступает против оплаты газа из России в рублях, такой шаг противоречит принятым ранее контрактам.
27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что итальянская нефтегазовая компания Eni планирует открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Также Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщило, что десять покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке. Отмечалось, что четыре импортера российского газа уже оплатили покупку топлива в рублях. Указывалось, что следующие расчеты за газ произведут после 15 мая.
27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.
13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.
На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.
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