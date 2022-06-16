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Bloomberg сообщило о снижении поставок газа из РФ немецкой Uniper на 25%

Bloomberg: поставки российского газа немецкой Uniper сократились на четверть
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Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Berg
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После снижения поставок по газопроводу «Северный поток» объем российского газа, получаемый немецкой энергетической компанией Uniper, сократился на 25% относительно предусмотренного договором. Об этом в среду, 15 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо представителя компании.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре — об иррациональной политике ЕС и невозможности ФРГ отказаться от газа из РФ

«Немецкий энергетический гигант Uniper SE заявил, что получил на 25% меньше газа из России, чем обусловлено договором, после того как Москва ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу», — отметили в агентства.

Кроме того, в Uniper добавили, что вплоть до нынешнего момента компании удалось восполнить недостающие объемы «из других источников».

Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в Германии.

В этот же день сообщалось, что цены на газ в Европе впервые с 27 апреля превышают $1300 за 1 тыс. куб. м. После сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая» цены выросли почти на 25%. В Siemens, в свою очередь, объяснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады.

Член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что отмена экономических санкций помогла бы урегулировать ситуацию со снижением поставок газа по «Северному потоку».

Комментируя энергетический кризис в Европе, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 июня заявил, что в результате антироссийских санкций его масштабы будут только увеличиваться. Он добавил, что пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии — Соединенные Штаты Америки.

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