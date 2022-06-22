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Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»

Министр Канады Уилкинсон: Оттава начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»
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Фото: РИА Новости/Екатерина Соловьева
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Канада и Германия обсуждают пути преодоления последствий ситуации с задержкой оборудования для газопровода «Северный поток». Об этом 22 июня пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

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«Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть», — отметил собеседник агентства.

Для Канады важно, чтобы последствием введенных против России санкций не стал значительный ущерб Германии. В связи с этим Оттава озабочена ситуацией с турбинами, добавил Уилкинсон.

В материале отмечается, что в ответ на возврат турбины российский «Газпром» сократил поставки по крупнейшему газовому соединению с Европейским Союзом до 40% пропускной способности.

Оборудование было произведено в Канаде, их необходимо регулярно отправлять туда для технического обслуживания немецкой компанией Siemens Energy AG. Компания не может вернуть их из-за канадских антироссийских санкций.

Ранее, 20 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кризис с поставками газа в Европе носит рукотворный характер, поскольку европейцы не возвращают России ремонтируемые турбины, необходимые для поставок голубого топлива. В это же время, добавил представитель Кремля, Россия остается надежным поставщиком.

После того, как Siemens отказалась возвращать из ремонта турбины, плановые поставки газа по дну Балтийского моря сокращаются на 100 млн куб. м в сутки.

Как заявили 19 июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России. В настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%, уточнил он.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод «Северный поток».

В то же время член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюз утвердил 3 июня. Ограничительные меры включают в себя в том числе частичный отказ стран — участников союза от импорта нефти из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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