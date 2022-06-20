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Вице-канцлер Германии рассказал о газовом «армрестлинге» с Россией

Вице-канцлер ФРГ Хабек: снижение поставок российского газа делает напряженной ситуацию в Германии
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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России. Об этом 19 июня заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF.

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Он сравнил происходящее с «армрестлингом» с Москвой.

«Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» за счет принимаемых усилий», — сказал политик.

Хабек также сообщил, что в настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%. Он отметил, что для летнего периода это «не так уж плохо», однако к зиме германское правительство планирует увеличить ресурсы покупкой топлива и его «бережливостью».

20 июня депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил «Известиям», что отказ от импорта российских энергоносителей — одна из саморазрушительных мер недальновидной политики канцлеров ФРГ Ангелы Меркель и Олафа Шольца. Он отметил, что согласно исследованию Университета Мангейма, полный отказ от импорта нефти и газа из РФ приведет к падению объема производства в экономике Германии примерно на 12% и двузначной инфляции.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens сообщило, что концерн не сможет вернуть «Газпрому» турбину для «Северного потока» после ремонта в Канаде из-за введенных Западом санкций в отношении России.

15 июня член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России.

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