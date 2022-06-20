Евродепутат Бек предостерег Германию от экономического самоубийства

Отказ от импорта российских энергоносителей — одна из саморазрушительных мер недальновидной политики канцлеров Ангелы Меркель и Олафа Шольца, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек в понедельник, 20 июня.

«Согласно недавнему исследованию Университета Мангейма, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике Германии примерно на 12% и двузначной инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Тем не менее «зеленые» полны решимости постепенно отказаться от импорта энергоносителей из России в Германию. Если это произойдет в ближайшие несколько лет, Германия столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. По сути, это стало бы экономическим самоубийством», — сказал он.

Бек добавил, что в ближайшее время в отношениях между ФРГ и Россией кардинальных перемен не будет, так как нынешнее правительство не пойдет вразрез с другими лидерами ЕС или внешней политикой США. Он подчеркнул, что даже в вопросе поставок оружия Украине правительство Германии оторвано от реалий.

«Я сомневаюсь, что многие немецкие солдаты были бы в восторге от участия в конфликте. Больше всего настроены на агрессивные действия против России немецкие «зеленые», которые понятия не имеют о неэффективности своей армии», — резюмировал Бек.

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«Отказ от энергоносителей РФ стал бы экономическим самоубийством»