Эмбарго на газ и нефть из России приведет к падению объема производства в Германии примерно на 12% и двузначной инфляции, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. Что касается других антироссийских санкций, то они показали свою неэффективность, признал немецкий политик. О том, насколько вероятно вступление Украины в ЕС и НАТО и грозит ли российским активам национализация в Германии, — в эксклюзивном интервью Гуннара Бека «Известиям».

«Санкции оказались менее эффективными»

— Насколько, по вашему мнению, успешна санкционная политика ЕС в отношении России?

— Европейские санкции оказались менее эффективными, чем надеялся ЕС. Россия находит другие рынки для своего экспорта энергоносителей. И благодаря усилиям российского Центробанка рубль стабилизировался. Это означает, что снижение доходов российской экономики оказалось гораздо менее эффективными, чем ожидали довольно наивные европейские правительства.

— Есть ли шанс, что Берлин откажется или хотя бы пересмотрит политику ограничений в отношении России?

— Нет, нынешнее правительство Германии не пойдет вразрез с другими лидерами ЕС или внешней политикой США.

Отказ от энергоносителей РФ стал бы экономическим самоубийством Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

— Германия неоднократно заявляла о необходимости добиться независимости от российских ископаемых ресурсов. Насколько это уместно? И возможно ли реализовать эти задачи в ближайшем будущем?

— Эта политика — лишь одна из очень многих совершенно глупых и саморазрушительных мер, которые Ангела Меркель и Олаф Шольц проводили в Германии за последние 10 лет. Россия была одним из самых надежных торговых партнеров Германии. У РФ достаточно энергии, чтобы обеспечить всю Европу, а ее газ — самый дешевый из тех, который может получить Европа. Судьба немецкой экономики в значительной степени зависит от растущего экспорта в Китай и дешевых энергоносителей из России.

Согласно недавнему исследованию Университета Мангейма, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике Германии примерно на 12% и двузначной инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Тем не менее «Зеленые» полны решимости постепенно отказаться от импорта энергоносителей из России в Германию. Если это произойдет в ближайшие несколько лет, Германия столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. По сути, это стало бы экономическим самоубийством.

— Некоторые российские активы в Германии оказались под угрозой национализации. Насколько вероятно, что это произойдет?

— Для этого существуют значительные юридические препятствия. Я не думаю, что правительство Германии осмелится наложить арест на российские активы в сколь-либо крупных масштабах. Замораживание активов на некоторое время было бы более вероятным. Однако даже это маловероятно по целому ряду причин, не в последнюю очередь из-за позорных фактов о многих ведущих немецких политиках, которые всплывут в ходе расследований.

Отказ от энергоносителей РФ стал бы экономическим самоубийством Nord Stream 2 Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt

— Процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2» остановлен. Есть ли шанс, что он все-таки будет введен в эксплуатацию?

— Нет, не в обозримом будущем, несмотря на то, что «Северный поток – 2» принесет большую пользу Германии. Это могло бы произойти только в том случае, если бы для Украины было достигнуто всеобъемлющее мирное урегулирование.

«Россия не может согласиться с вступлением Украины в НАТО»

— Есть ли возможность улучшить дипломатические отношения между Германией и Россией?

— Не сразу, если только конфликт будет скоро прекращен. Однако, поскольку инфляция продолжает расти и энергетический бойкот против России ужесточается и продлевается, многие немецкие домохозяйства окажутся под большим финансовым давлением. Осенью, с приближением зимы, общественный энтузиазм по поводу оплаты военных усилий Украины будет подвергнут испытанию. Это усилит давление на правительства ЕС, чтобы они пересмотрели свою политику в отношении России.

— Обсуждается ли возможность организации личных встреч российских и немецких политиков?

— Насколько мне известно, нет. Это может произойти экстренно и на очень высоком политическом или дипломатическом уровне.

Отказ от энергоносителей РФ стал бы экономическим самоубийством Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert

— Будет ли Германия продолжать оказывать военную поддержку Украине? Увеличивает ли это вероятность военного столкновения между Берлином и Москвой?

— Правительство Германии взяло на себя обязательство оказывать такую поддержку. Однако немецкие вооруженные силы — одни из наименее эффективных в Европе, а их моральный дух был подорван десятилетиями сокращений и политкорректности. Я сомневаюсь, что многие немецкие солдаты были бы в восторге от участия в конфликте. Больше всего настроены на агрессивные действия против России немецкие «зеленые», которые понятия не имеют о неэффективности своей армии.

— Каковы последствия возможного вступления Украины в ЕС и НАТО? Турция выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Кто, по вашему мнению, может быстрее вступить в НАТО — они или Киев?

— Россия не может согласиться с вступлением Украины в НАТО. Вступление же Киева в ЕС — менее агрессивный маневр. Швеция и Финляндия присоединятся раньше Украины, если Киев вообще это сделает. Многие поляки, с которыми я разговариваю наедине, не желают вступления Украины в НАТО. Киев может вступить в альянс только в том случае, если военная операция России на Украине провалится.