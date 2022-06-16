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Приток газа в ФРГ по «Северному потоку» упал до 40% от мощностей газопровода
Сюжет:

Приток газа в ФРГ по «Северному потоку» упал до 40% от мощностей газопровода

Приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, но ФРГ обеспечена энергобезопасность. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает Федеральное сетевое агентство ФРГ.

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Так, регулятор сообщил, что недостающие объемы компенсируются из других источников. Отмечается, что с вечера среды поток газа из СП был понижен примерно до 40% от максимальной мощности. В настоящее время газохранилища Германии заполнены на 55,95%.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». В компании отметили, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа снизились.

16 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к остановке всего проекта. Дипломат отметил, что для Германии это сравнимо с катастрофой.

По данным агентства Bloomberg, двигатели Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. В министерстве экономики и защиты климата Германии сообщили в четверг, что ведут переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».

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