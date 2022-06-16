ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens

Германия обсуждает с правительством Канады поставки газовых турбин Siemens. Об этом «Известиям» в четверг, 16 июня, заявили в министерстве экономики и защиты климата страны (BMWK).

«Берлин находится в контакте с правительством Канады по поводу поставки газовых турбин Siemens. Предоставить подробности мы не можем», — заявила «Известиям» официальный представитель ведомства Сюзанне Унгард.

Недавно «Газпром» принял решение сократить поставки топлива в Европу по «Северному потоку» из-за того, что компания Siemens не может вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. По данным Spiegel, правительство ФРГ пытается договориться с Оттавой об их отмене.

Напомним, на фоне событий на Украине Германия решила отказаться от российских энергоносителей. По прогнозу BMWK, к лету 2024 году страна станет полностью независима от российского газа. Однако пока что Берлин пытается сохранить энергоносители из РФ.

Как заявил «Известиям» немецкий депутат Европарламента Гуннар Бек, если федеральное правительство Германии окажет необходимое политическое давление, им будет предоставлено исключение, и санкции, препятствующие доставке турбин Siemens, отменят.

«Это чисто политический вопрос, потому что крупные государства Евросоюза всегда могут отстаивать свои интересы», — отметил евродепутат.

По его словам, в среднесрочной перспективе Германия однозначно не сможет обойтись без российского газа.

«Во-первых, сомнительно, что можно получить достаточное количество от других поставщиков в короткие сроки. Во-вторых, импорт из других стран будет значительно дороже. Так что «Северный поток» необходим для импорта дешевого газа в достаточном количестве», — добавил политик.

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«Трубная ситуация: Германия пытается сохранить поставки газа из РФ»