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Чижов назвал остановку «Северного потока» катастрофой для ФРГ

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Фото: Global Look Press/Nord Stream AG
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Проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к остановке всего проекта. Об этом 16 июня заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

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Дипломат отметил, что для Германии это сравнимо с катастрофой.

«Что касается «Северного потока 1», то нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии. Я не хочу давать советов, но за это время они могли бы научиться ремонтировать у себя», — сказал Чижов «РИА Новости».

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». В компании отметили, что это в частности связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа по дну Балтийского моря сокращаются на 100 млн куб. м в сутки.

По данным Bloomberg, двигатели Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. 16 июня министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что ведет переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

За последние дни о сокращении поставок газа из России сообщили в Италии, Франции, Австрии и Германии. Немецкая Uniper зафиксировала снижение поставок на 25% относительно предусмотренного договором. 15 июня был зафиксирован рост цен на природный газ свыше $1300 за тыс. куб. м.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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