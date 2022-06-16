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«Зависимость Запада от российских энергопоставок очень большая»

Глава Минэнерго Николай Шульгинов — о работе в условиях санкций, ценах на бензин и легализации майнинга
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российская энергетика функционирует стабильно, потребление растет — к прошлому году на 2,5%. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов. Он также отметил, что зависимость Запада от российских энергоносителей сегодня высока и в моменте закрыть ее не получится. А сокращение добычи нефти внутри страны не рассматривается. Николай Шульгинов подчеркнул, что цены на бензин не должны расти выше инфляции, и выразил надежду на скорую легализацию майнинга в России.

Всё по плану

— Состояние энергетики — один из основных показателей положения дел в экономике. Всё хорошо — потребление растет, всё плохо — сокращается. Что происходит сейчас?

Потребление растет — по сравнению с прошлым годом на 2,5%, значит, растет и производство энергии на такой же процент. Мы говорим о стабильном функционировании энергетики, которое обеспечивает покрытие внутреннего спроса и небольшой экспорт для потребителей зарубежных стран.

Зависимость Запада
энергетика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— То есть у нас положение дел куда лучше, чем в Штатах?

— Намного лучше. Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в Европе, на Западе. Но сегодня не прогнозируем и не готовимся к массовому отключению электроэнергии, как в некоторых недружественных странах, к росту цен, к угрозам прохождения осенне-зимнего периода. Мы работаем, как работали, в соответствии с планами, готовимся к зиме, есть все виды топлива, которыми можно запастись, есть программы ремонта. Мы функционируем нормально, и потребителю нечего опасаться, он не должен заметить всех геополитических изменений, которые касаются энергетики.

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— За последние два месяца несколько европейских стран перешли на оплату российского газа в рублях. Как эта схема зарекомендовала себя в свете того, что цены на газ еще бьют рекорды?

— Вы заметили, что рубль становится валютой платежа на мировом рынке? Компании перешли на оплату в рублях — это довольно простая конструкция, которая является защитой нашего товара и защитой наших средств за этот товар. Пока мы не испытываем каких-то проблем и считаем, что те компании, которые приняли такие решения, поступили правильно.

— Каких цен на газ стоит ожидать в ближайшей перспективе?

Цены формируются рынком. Есть спотовый рынок, есть долгосрочный контракт, поэтому прогнозы — неблагодарное дело.

Зависимость Запада
деньги рубли газ
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Запад в авральном режиме пытается переориентировать свои энергетические отрасли с российских поставок. Германия на уголь переходит, альтернативы ищут США, в целом Европа. Каков потенциал их энергоресурсов и что дальше светит Западу в условиях их же ограничений в адрес России?

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— Все те решения, которые привели к резкому росту цен на углеводороды и в целом к росту инфляции, — когда их принимали, забывали, что прошедшая зима была довольно теплая для Европы, и хотя они не смогли запастись топливом, как-то пережили это. Мы не знаем, как будет сейчас, и они не знают. Время покажет, какое решение Запад будет принимать после прохождения зимы. Смогут ли страны заполнить свои газовые хранилища на зиму, будут ли они испытывать проблемы от эмбарго на поставку нефти, будем смотреть. Сейчас все решения принимаются из-за геополитики.

— Какова ваша оценка их потенциала с точки зрения энергоресурсов?

Выпадение 40% наших газовых поставок для Европы — это много. Заместить в моменте их невозможно, все это понимают. Сокращение около 30% поставок нефти — тоже много, хотя поиски идут. Такая же ситуация и по углю. Некоторые страны начинают запускать угольные станции, которые ранее были остановлены из-за зеленой повестки. Поэтому зависимость Запада от российских поставок очень большая. Была провозглашена идея: к 2027 году отказаться от этой зависимости, но это больше политические заявления, не связанные с экономикой. Сделать это будет трудно.

И да, и нефть

— Как вы оцениваете высказывания некоторых наших нефтяников о том, что нужно сократить добычу в стране на 30%? Насколько это необходимая мера сейчас?

Заявления некоторых руководителей не значат, что все с этим согласны. Мы считаем, что сегодня наш товар — нефть, мы ее разместим на рынке. У нас есть планы, спрос по направлению поставок в страны АТР, на восток, на юг. Сегодня мы не считаем, что такое решение надо принимать в моменте. Если будет ситуация ухудшаться — будем решать. Намечены планы по логистическим решениям. Да, это может быть небыстро, но нас ничто не останавливает.

Зависимость Запада
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Какой объем нефтедобычи по итогу года вы ожидаете?

Сегодня добыча нефти находится на уровне прошлого года или чуть выше. По итогам этого года можно ожидать сохранения показателей прошлого года или сокращения на 3–5%, не больше.

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— Что будет происходить с ценами на внутреннем рынке? На бензин в первую очередь.

— Что касается нефтепродуктов, моторного топлива, задача стоит жесткая, и, естественно, энергетики это контролируют. Цены не должны расти выше инфляции. Сегодня они даже ниже. Но такую задачу никто не снимает.

Смена приоритетов

— Как западные санкции повлияли на экспорт водорода? До 2050 года планировалось выйти на уровень до 50 млн т. Мы сможем достичь этой планки?

— Конечно, санкции повлияли. Во-первых, мы должны пересмотреть свои стратегические документы: энергостратегии, в которые зашиты программы, стратегию низкоуглеродного развития, предполагающую развитие водородной энергетики. Ранее объявленные цифры будем корректировать.

— Какие сроки у вас на это отведены?

Зависимость Запада
водород
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Основные документы мы должны скорректировать к сентябрю. Есть такое поручение президента. Водородная промышленность у нас была связана с кооперацией со многими странами. Сейчас ее нет. Мы должны пересмотреть внутренний спрос и, возможно, перенаправить этот потенциал спроса на восток.

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Энергетический баланс

В этом году впервые в числе причин массовых лесных пожаров в России стали называть неудовлетворительную работу энергосетей. Вы с этим согласны? Что с этим делать? Может, необходимо дополнительное финансирование?

Я с этим не согласен. Это примитивное суждение, так как о массовости речи не идет. Нужно говорить о пожарной безопасности регионов, которые каждый год испытывают эти проблемы. В этом году на эти цели были выделены дополнительные бюджетные средства. Но надо понимать, что пожары из-за повреждения электросетей не только у нас происходят, их много и во всем мире.

В какой стадии вопрос о легализации майнинга и как это повлияет на энергосистему страны? Вы до сих пор придерживаетесь категоричной позиции против?

Зависимость Запада
майнинг крипта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Мы за легализацию, это должен быть регулируемый процесс. Не должно быть незаконных схем, отключений. Сегодня майнеры используют более низкий тариф для населения. Подключение к сетям, потребление растет, нагрузка на сети также увеличивается. Надо этот процесс направить в другое русло.

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— Возможно ли его контролировать? Ведь даже сейчас, в условиях нелегального майнинга, иногда очень сложно вычислить людей, которые подключаются к сетям.

— По крайней мере нужно принять хоть какие-то нормативные акты, соседи же наши из Казахстана умеют контролировать. Есть официальные майнеры, им можно предложить более законный способ, ведь у нас есть резервы, в том числе сетевые, и генерация. Самое главное — сделать такое потребление легальным и открытым. Ведь чем больше потребляют энергии, тем лучше.

— А всё же когда можно ожидать легализации майнинга в России?

— Этот вопрос обсуждается, мы хотим, чтобы майнинг был признан продуктом. В ближайшее время решение должно быть принято. Надеемся, что сумеем урегулировать этот процесс.

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