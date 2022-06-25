Посол РФ раскрыл проблему поставок турбин для «Северного потока»

Россия не ведет официальных контактов с Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток». Об этом в субботу, 25 июня, сообщил Посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос — в первую очередь проблема между Канадой и Германией», — отметил он в разговоре с «РИА Новости».

По словам Степанова, антироссийские санкции повлияли на то, что два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств.

Он отметил, что теперь немцам предстоит разбираться в этом вопросе с канадцами.

Ранее, 22 июня, агентство Bloomberg сообщило, что Канада и Германия обсуждают пути преодоления последствий ситуации с задержкой оборудования для газопровода «Северный поток». По словам министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, для Канады важно, чтобы последствием введенных против России санкций не стал значительный ущерб Германии.

До этого, 20 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кризис с поставками газа в Европе носит рукотворный характер, поскольку европейцы не возвращают России ремонтируемые турбины, необходимые для поставок голубого топлива. В это же время, добавил представитель Кремля, Россия остается надежным поставщиком.

15 июня агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что немецкий концерн Siemens не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток – 1» после ремонта в Канаде из-за введенных Западом санкций в отношении России.

После того, как Siemens отказалась возвращать из ремонта турбины, плановые поставки газа по дну Балтийского моря сокращаются на 100 млн куб. м в сутки.

Как заявил 19 июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России. В настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%, уточнил он.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одногогазоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод «Северный поток».

В то же время член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России.

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