Энергетик предрек сокращение поставок газа в ФРГ по «Северному потоку» до нуля

Россия ежегодно делает профилактический ремонт трубопровода «Северный поток – 1», приостанавливая в течение примерно пары недель прокачку газа, однако в 2022 году это может иметь большее значение, поскольку поставки уже сейчас ограничены на две третьих. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в чеверг, 23 июня.

По его словам, РФ может сократить прокачку газа в рамках ежегодного техобслуживания трубопровода и до нуля, в том числе в Германию.

«Летом может возникнуть существенное сокращение поставок российского газа в Европу. В течение пары недель поставки, видимо, будут идти только по «Турецкому потоку», но он тоже пойдет на профилактику», — рассказал эксперт.

Ранее в этот же день газета Financial Times писала, что правительство ФРГ опасается, что «Газпром» полностью прекратит поставки газа из-за техобслуживания «Северного потока». Это подорвет усилия Берлина по наполнению газохранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона. Сейчас немецкие газохранилища заполнены на 58%, правительство хочет к 1 ноября заполнить их на 90%.

Митрахович рассказал, что в предыдущие годы активно использвался газопровод Ямал – Европа, но сейчас голубое топливо по нему не идет с Востока на Запад, так как Польша национализировала активы «Газпрома», владеющего польским участком трубопровода. Газопровод сейчас работает в режиме реверса, закачивая газ из ФРГ в Польшу.

Кроме того, раньше активнее работала ГТС Украины — обе ее части: Уренгой – Помары – Ужгород и газопровод «Союз». Но в настоящее время функционирует только первая часть.

Так что с учетом ограничения поставок желание Европы жить без российского газа может исполниться даже раньше предполагаемого срока, заключил энергетик.

Позже в четверг Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии сообщило об активации второй фазы чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Решение приняли по итогам консультаций в немецком правительстве и с партнерами по Евросоюзу. Также на него повлияла высокая рыночная цена на этот ресурс.

Подчеркивалось, что из-за газового кризиса и снижения поставок по «Северному потоку» придется сократить потребление топлива.

Работы на газопроводе начнутся 11 июля.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

16 июня стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» заявляли, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин хочет как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».